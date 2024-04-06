Москва, 6 апреля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по заводу «Прогресс» и конструкторскому бюро «Ивченко-прогресс», задействованным в ремонте и производстве военной техники на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил 6 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повреждены ремонтные цеха с военной техникой. Удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс», — заявил он ТАСС.

Как указал Рогов, эти заводы задействовали вместо «Мотор Сич».

По его словам, российские военные утром 6 апреля нанесли точные удары по военным объектам и предприятиям, используемым ВСУ, в частности по территории завода «АвтоЗАЗ». Прилёт зафиксировали по открытой площадке хранения техники, добавил он.

В Минобороны не подтверждали удары по заводу «Прогресс» и бюро «Ивченко-прогресс» в городе Запорожье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье. Он сообщил о прилётах двух ракет «Искандер-К», попадание по промплощадке завода.

В российском оборонном ведомстве 6 апреля сообщили, что российские военные нанесли групповой удар по предприятия ВПК Украины. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что на этих предприятиях осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники ВСУ.

Помимо этого, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 6 апреля о поражении украинского военного порта в Очакове в Николаевской области. До этого представитель подполья сообщил, что российские военные нанесли удар по базе отдыха ВСУ на побережье Очакова.