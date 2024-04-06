Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Жителей посёлка Никель в Орске в Оренбургской области начали срочно эвакуировать из-за подмыва дамбы ещё на одном участке, сообщили 6 апреля в правительстве региона.

Иван Шилов ИА Регнум

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«Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на место прибыли сотрудники региональных и муниципальных служб. Жителей вывозят в пункты временного размещения или к родственникам.

Как сообщало ИА Регнум, в результате паводка вечером 5 апреля прорвало дамбу в Орске. Региональное правительство сообщило, что при осмотре зоны подтопления обнаружили тела двоих погибших. По информации Минздрава области, их смерть наступила не из-за подтопления.

В зоне подтопления в городе оказались шесть медучреждений, из-за чего 88 пациентов перевели в другие больницы, в том числе одного ребёнка. По последним данным МЧС России, в Орске эвакуировали более 1,1 тыс. человек, подтоплены более 2,4 тыс. домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий.

Правительство Оренбургской области заявило о рекордном за 100 лет повышении уровня воды в Урале — до отметки 9,6 м. Сообщается, что дамбу в городе возвели при расчёте до отметки 5,5 м.