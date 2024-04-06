Мелитополь, 6 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили по резервной высоковольтной линии «Феросплавная -1» в 18:09 (совпадает с мск) 6 апреля, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная -1», — сообщили на станции.

Снабжение ЗАЭС по резервной линии прекратили утром 4 апреля. На станции отметили, что оборудование на АЭС работает в соответствии с нормами радиационной безопасности. Причины инцидента не назвали.

В тот же день гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал прекращение электроснабжения станции по одной из веток ЛЭП реальной угрозой. Глава организации заявил, что оно прекратилось после того, как сотрудники агентства сообщили о «военной активности» в регионе.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финуниверситета при правительстве Игорь Юшков назвал необоснованной реакцию Гросси. Эксперт заявил, что риски из-за полного прекращения электроснабжения ЗАЭС связаны только с одним реактором, но и они минимальны.

Юшков напомнил, что на станции остановили пять блоков из шести, и они уже не нуждаются в охлаждении. Шестой блок включали для обеспечения электричеством Энергодара зимой, но теперь он в «горячем останове», то есть пока нуждается в охлаждении, но уже не работает.