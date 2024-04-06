Белгород, 6 апреля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Американцы, румыны и французы участвовали в атаке украинских сид на Белгородскую область. Об этом 6 апреля заявил военный корреспондент Евгений Поддубный, опубликовав нашлемное видео бойца украинского формирования, снятое при попытке зайти на территорию Белгородской области.

Кадр из видео

«Противник пытался представить свою операцию как атаки, которые организованы вырусями, но на самом деле неовласовцы участвовали в атаках в качестве ширмы, а отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов», — подписал военкор видео в Telegram-канале.

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На протяжении ролика вооружённые люди в украинской военной экипировке с украинскими опознавательными знаками говорили на английском языке. У них отличается произношение и скорость речи, что может указывать на разные национальности участников формирования.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта в Минобороны России заявили, что с 12 по 14 марта украинские подразделения пытались совершить несколько неудачных попыток прорыва на территорию Белгородской и Курской областей. При этом украинские силы потеряли более 1,5 тысячи боевиков.

На следующий день ведомство проинформировало, что российские военные отразили атаки и пресекли попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию России в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области. Отмечалось, что российские военные не позволили украинским ДРГ проникнуть в Россию из Сумской области Украины.

Через несколько дней после этого наёмники из Румынии заявили, что участвовали в попытках ВСУ атаковать российские приграничные районы. По их утверждениям, вместе с ними в рейдах участвовали боевики украинского «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следственный комитет России 7 марта объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. В качестве обвиняемых заочно привлекли по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.