Москва, 6 апреля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Евгений Вучетич, внук соавтора монумента «Родина-мать зовёт» в Волгограде, советского скульптора Евгения Вучетича, 6 апреля в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что наказание в виде принудительных работ за «щекотание» монумента хорошо повлияет на 23-летнюю нарушительницу из Самары.

Кадр из видео

«Не могу и не вправе давать оценку правоохранительным органам. Но всё же для первого раза это жестко. Её серьёзно наказали, на 10 месяцев она выпадет из привычной жизни,— заявил он.

Вучетич добавил, что это на неё хорошо повлияет, но отметил, что 10 месяцев принудительных работ, по его мнению, это много.

«Я не могу давать ей диагноз, поскольку я не врач. То что она налетела на неприятности, так ей надо было думать перед этим. Есть люди, которые делают себе рекламу поиздевавшись над произведениями искусства. Не она первая, не она последняя. Герострат сжёг великий храм. Вот сделал это, чтобы прославиться. Вот с тех пор запретили греки его упоминать. Вот и её бедную так наказали», — добавил внук скульптора.

Он допустил, что блогерше не понравилась скульптура.

«Может, ей просто не понравилась скульптура деда? Может, она просто поклонник нефигуративного искусства? Это её право, пусть сделает лучше. Я не знаю, как на этот случай реагировать. Она нарушила таким образом закон, она что, об этом не знала? Но если она первый раз так поступила, то сначала надо было с ней поговорить, не знаю», — отреагировал Вучетич.

Внучка скульптора Анастасия Вучетич, в свою очередь, заявила, что поступок блогерши — уровня ребёнка.

«Это неразумное существо. Поступок, конечно, уровня ребёнка» — сказала она в беседе с ИА Регнум.

В июле 2023 года блогер из Самары приехала на Мамаев курган и записала видео, на котором «пощекотала» грудь монумента «Родина-мать зовёт», напевая при этом похожую на цирковую мелодию. Пользователей Сети её поведение возмутило, и они потребовали наказать девушку. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Её задержали 8 февраля, когда она вернулась в Россию из-за рубежа.

Волгоградский областной суд огласил 5 апреля 2024 года приговор в отношении блогерши из Самары. Девушку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Ей назначили наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства. Ей также запретили заниматься деятельностью, предполагающей публикацию информации в соцсетях, электронных и информационно-коммуникационных сетях.

В 1958–1967 годах по проекту и под непосредственным руководством скульптора Евгения Вучетича создали мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде. Скульпторы решили претворить в жизнь «озвучивание» Мамаева кургана, создать звуковые композиции. На возвышении кургана установили один из самых известных и величественных памятников монументального искусства, посвященных теме героического подвига советского народа в борьбе с фашистскими оккупантами — композиция «Родина-мать». В ней воплотился призыв Отечества, в лице кричащей женщины с мечом в руках, защитить родную землю от врага-захватчика.