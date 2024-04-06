Москва, 6 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Орске после начавшегося наводнения из-за прорыва дамбы эвакуировали более 1,1 тысячи человек. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребёнок»,― уточнили в ведомстве.

По последним данным, в пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 ― дети. Подтопленными остаются более 2400 домов и 3065 придомовых территорий.

В настоящее время на месте разгула стихии работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортёры.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля МЧС направило передовые отряды для борьбы с паводками в Оренбуржье. На следующий день в Орск из Подмосковья по поручению главы МЧС Александра Куренкова вылетел дополнительный эшелон спасателей.

На борту самолёта Ил-76 ― 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС. Помимо этого, МЧС доставит спецбортом плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты.

Главное управление МВД в регионе опубликовало видеозапись, как сотрудник полиции в Орске вынес на спине из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Дамба была рассчитана на подъём воды в Урале до отметки 5,5 м, но её уровень превысил это значение на четыре метра.

Специалисты приступили к ликвидации последствий.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что по состоянию на 15:00 (13:00 мск) 6 апреля уровень реки Урал поднялся до 855 см и в ночь на 7 апреля может дойти до критической отметки. В связи с этим градоначальник потребовал от жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и о халатности. Ранее Ростехнадзор при проверке выявил 38 замечаний. В прокуратуре заявили, что власти вовремя не приняли меры для устранения нарушений.