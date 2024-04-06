Брянск, 6 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В результате обстрела посёлка Красный Бор в Брянской области со стороны украинской армии пострадал мирный житель. Об этом 6 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

РИА Новости / Таисия Воронцова

«Украинские террористы обстреляли посёлок Красный Бор Климовского района. В результате обстрела один мирный житель получил лёгкое ранение», — написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, в результате обстрела несколько жилых домовладений получили повреждения, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Глава региона отметил, что в результате этого никто не пострадал.

Пресс-служба Запорожской АЭС 5 апреля сообщила об атаке дронов украинских войск по территории станции в районе грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. Уточнялось, что в результате этого критически важная инфраструктура не получила повреждений и не была нарушена работа ЗАЭС.

Ранее в этот же день глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. Он уточнил, что в результате этого пострадала мирная жительница.