Оренбург, 6 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Прорванная дамба в Орске в Оренбургской области разрушилась частично, новых разрушений с вечера 5 апреля не зафиксировали, сообщил 6 апреля «Интерфакс», ссылаясь на данные пресс-службы губернатора и правительства региона.

Сергей Пузырев / ТАСС

«Дамба не разрушается. Поток воды стабильный со вчерашнего вечера», — сообщили журналистам.

По словам собеседника издания, вода в городе растекается по новым территориям, но также сходит в других местах, поэтому общее количество подтопленных домов сохраняется примерно одинаковым, их около 2,4 тыс. Он добавил, что эвакуацию населения продолжают, при этом некоторых жителей приходится уговаривать.

Как сообщало ИА Регнум, дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Региональное правительство сообщило об обнаружении в зоне подтопления в Орске двоих погибших.

Правительство Оренбургской области сообщило, что уровень воды в Урале поднялся до отметки 9,6 м, что происходит раз в 100 лет, а дамбу в Орске рассчитывали на подъём воды до отметки 5,5 м.

Уральское управление Ростехнадзора заявило, что в 2020 году ведомство выявило 38 замечаний во время осмотра гидротехнической системы Орска и потребовало их устранить до 2022 года. Устранили ли их, не проконтролировали, так как в 2022 году правительство ввело мораторий на проверки.