Варшава, 6 апреля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Польское правительство расходует значительные средства на переоснащение вооружённых сил в условиях сильной инфляции. И потому старается показать обществу, что эти усилия не проходят даром. Именно этим военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил в комментарии корреспонденту ИА Регнум вылеты авиации Польши под предлогом активности ВКС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт отметил, что Польша, которую сейчас возглавляет президент Анджей Дуда, активно перевооружает свою армию. На эти цели тратят большие средства, тогда как в стране сильная инфляция (год назад она вообще достигла максимума за четверть века). Понятно, что политики в Варшаве в этой ситуации стараются показать населению, что всё это оправданно.

Буквально пару недель назад польская сторона публично возмущалась тем, что в воздушном пространстве страны якобы 39 секунд находилась российская ракета, выпущенная по цели на территории Украины, напомнил военный обозреватель. Это выглядело как озабоченность реальной угрозой, хотя доказательств своей версии Польша не предоставила. Сейчас, подняв в воздух истребители в ответ на активность дальних бомбардировщиков России, в Варшаве вроде как показывают готовность сбивать объекты, которые окажутся в польском воздушном пространстве.

Однако, как заметил эксперт, мартовское заявление польских властей могло быть нацелено как раз на подготовку общественного мнения к тому, что демонстрацию готовности ВВС Польши отражать «угрозу с востока», даже если она мнимая, будут проводить чаще.

«Бряцать доспехами» Варшава, по мнению Литовкина, старается и по внешнеполитическим причинам. Но вряд ли можно всерьёз говорить о том, что это некий сигнал Москве.

«Поляки сегодня соревнуются с французами, кто из них самый последовательный союзник США в Европе, кто громче будет ругать Россию. Но надо понимать: американцы, НАТО не будут воевать за Польшу с Россией. Достаточно вспомнить знаменитый эпизод в прошлом году, когда украинская ракета упала на польской территории в приграничном районе, убила двух крестьян. Глава киевского режима Владимир Зеленский закричал, что это, конечно же, была русская ракета. Дуда повторил за ним. А в США это сразу опровергли. И Дуда тут же «переобулся» — подтвердил, что ракета украинская», — пояснил собеседник ИА Регнум.

Таким образом, если польские власти в самом деле достигнут неких успехов, поднимая в воздух истребители под каким угодно предлогом, то, скорее всего, это будут успехи сугубо внутриполитические — в пределах страны.

Авиация Польши и союзников страны поднялась в небо, сообщило 6 апреля оперативное командование Вооружённых сил республики. Основанием для таких действий, по заявлению ведомства в соцсети Х, якобы послужили удары дальней авиации России по объектам на Украине территории Украины.

Польское командование заверило также, что соблюдает все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны и отслеживает ситуацию. Граждан дополнительно предупредили, что полёты самолётов западных союзников могут сопровождаться повышенным уровнем шума, что особенно характерно для юго-восточной части Польши.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авиацию Польши и размещённые на её территории боевые самолёты союзных стран также поднимались в небо 29 марта. Заявленная причина была аналогичной — отмечавшаяся якобы активность России в зоне СВО.

До этого, 24 марта, оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило, что воздушное пространство республики якобы нарушила одна из крылатых ракет, выпущенных российскими ВКС. Подтверждений этого заявления в ведомстве не предоставили.