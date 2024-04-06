Москва, 6 апреля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало очередного бегового сезона в столице. Об этом он написал 6 апреля в Telegram-канале.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Бег — один из самых любимых и массовых видов спорта. 7 апреля состоится пятикилометровый забег «Апрель», который даст старт долгожданному беговому сезону», — написал мэр в публикации.

Помимо этого Собянин подчеркнул, что в городе регулярно тренируются более шести млн москвичей, а за последние 13 лет в столице создали и восстановили десятки тысяч спортплощадок, более 200 спортивных объектов, в числе которых Большая спортивная арена «Лужники», Дворец гимнастики, Международный центр самбо и центр бокса, футбольные стадионы. Помимо этого в Москве есть волейбольные, баскетбольные и футбольные площадки, теннисные корты и скейт-парки, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за последние шесть лет спортивные организации в Москве получили здания и помещения общей площадью почти 250 тыс. кв. м. Больше всего объектов спортивные организации получили на востоке города — 14, на западе — 11, на юге — семь. В СВАО и ЮЗАО спортивные организации получили по шесть объектов, в Зеленограде, Троицком и Новомосковском административных округах — по пять, в ЦАО — четыре здания, в САО — три, в СЗАО и ЮВАО — по два.

В конце того же месяца Собянин сообщил, что в Москве нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) можно сдавать круглый год. Напомнив об истории, он подчеркнул, что одними из первых обладателей значков ГТО стали московские писатели Всеволод Вишневский и Аркадий Гайдар, а также будущая рекордсменка мира в прыжках с шестом Зоя Романова.