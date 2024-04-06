* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 6 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» — это официальные лица нацистской Украины, которые прячутся в тени ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал 6 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

EPA/ТАСС

Он отметил, что непосредственные исполнители теракта — не религиозные фанатики. Они не демонстрировали нацистской атрибутики и вели себя не как те, кто готов умереть за веру. Медведев подчеркнул, что это примитивные наёмные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять.

«Просто животные, человеческое отребье», — написал Медведев.

Сложнее обстоит дело с организаторами, отметил зампред Совбеза. Для них создали легенду об ответственности ИГ за теракт, и террористическая группировка с готовностью подтвердила эту версию, поскольку таким образом она увеличила свой вес.

«Ну и деньги никто не отменял, они, вероятно, своё получили. А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ. Таков замысел», — написал Медведев.

Он напомнил, что информация с телефонов исполнителей однозначно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. Несомненно, это официальные лица нацистской Украины.

«Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что нацисты должны ответить за совершённое преступление — или по закону, или иначе. У этого преступления не должно быть срока давности.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. В результате погибли 145 и пострадал 551 человек. В концертом зале, рассчитанном на шесть тысяч мест, в этот вечер должен был проходить рок-концерт. Террористы устроили стрельбу и пожар, в результате которого концертный зал полностью выгорел.

Афганское отделение ИГ «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло ответственность за теракт.

В России возбудили уголовное дело по статье о теракте. Четверых непосредственных исполнителей задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Сейчас они находятся под арестом. Всего в СИЗО отправили 11 фигурантов дела.

Следственный комитет 5 апреля сообщил, что в мобильниках обвиняемых в теракте в ходе расследования обнаружили фотографии людей с флагом Украины. СК России заявил, что эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением СВО. На украинский след указали также директор ФСБ Александр Бортников и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Президент Владимир Путин главной целью заказчиков теракта назвал нанесение ущерба единству России.