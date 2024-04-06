Москва, 6 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области, сообщили 6 апреля в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировало ведомство.

Утром 6 апреля в Белгороде и Белгородском районе вводили режим ракетной опасности. Позднее в оборонном ведомстве сообщили, что система ПВО уничтожила над территорией региона десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что утром 6 апреля, совершая пробежку, попал под обстрел со стороны украинской армии. Как рассказал глава области, он укрылся в модульной конструкции, которые расставлены по всему Белгороду и Белгородскому району.