Москва, 6 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Обвиняемая в сокрытии доходов и неуплате налогов блогер Елена Блиновская начала во время пребывания в СИЗО собирать мозаику. Об этом 6 апреля рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

Григорий Сысоев/РИА Новости Блогер Елена Блиновская

Женский изолятор, в котором находится блогер, правозащитники посетили с проверкой в пятницу, 5 апреля.

«Блиновская собирает мозаику, вырисовывается силуэт девушки. Получается очень красиво», — рассказала Ботова «РИА Новости».

Она отметила, что Блиновская находится в нормальном настроении, ни на что не жалуется. Блогер и её сокамерницы по очереди читают друг другу вслух по часу каждый день, добавила общественница.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Блиновскую задержали в Смоленске при попытке бежать в Казахстан и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, она скрыла информацию о доходах и не выплатила налогов на 918 млн рублей. Также её обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору. По этому обвинению она отказалась признать вину.

Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»).

В ходе производства по делу сумма, Федеральная налоговая служба обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. После этого блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но в её обращении не увидели для этого оснований и в итоге сочли ходатайство необоснованным по существу. Замоскворецкий районный суд Москвы также продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера до 26 апреля. Блиновская предприняла ещё одну попытку и заявила, что готова подписать мировое соглашение с налоговой и заложить дом, чтобы погасить все долги. Адвокат блогера направила соответствующее обращение, но ответа ещё не последовало.