Российский FPV-дрон отправил на дно Днепра ещё одну лодку ВСУ
Москва, 6 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Российский FPV-дрон уничтожил пытавшуюся форсировать Днепр лодку ВСУ. Видео нанесения удара по украинской лодке опубликовало Минобороны России.
На кадрах видно, как беспилотник со взрывчаткой поднялся в небо. Оператор управлял им, следя за полётом через FPV-очки.
Лодку, обнаруженную на правом берегу Днепра, уничтожили подразделения БПЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр».
Как сообщало ИА Регнум, на херсонском направлении российская группировка войск «Днепр» 6 апреля уничтожила пять лодок ВСУ, пытавшихся приблизиться к левому берегу Днепра. Российские военные отправили лодки на дно реки, нанеся удары из артиллерии и с помощью дронов в местах загрузки десанта. При этом украинская армия потеряла до 30 бойцов и военную технику.
Минобороны 30 марта опубликовало видео, на котором расчёты гаубиц Д-30 группировки «Днепр» уничтожали лодки, танки и укреплённые позиции ВСУ.
Как рассказал в конце марта гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от ВСУ. По его словам, они станут эффективным и дешёвым средством поражения безэкипажных катеров.