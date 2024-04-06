Москва, 6 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Российский FPV-дрон уничтожил пытавшуюся форсировать Днепр лодку ВСУ. Видео нанесения удара по украинской лодке опубликовало Минобороны России.

Кадр из видео

На кадрах видно, как беспилотник со взрывчаткой поднялся в небо. Оператор управлял им, следя за полётом через FPV-очки.

Лодку, обнаруженную на правом берегу Днепра, уничтожили подразделения БПЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр».

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Как сообщало ИА Регнум, на херсонском направлении российская группировка войск «Днепр» 6 апреля уничтожила пять лодок ВСУ, пытавшихся приблизиться к левому берегу Днепра. Российские военные отправили лодки на дно реки, нанеся удары из артиллерии и с помощью дронов в местах загрузки десанта. При этом украинская армия потеряла до 30 бойцов и военную технику.

Минобороны 30 марта опубликовало видео, на котором расчёты гаубиц Д-30 группировки «Днепр» уничтожали лодки, танки и укреплённые позиции ВСУ.

Как рассказал в конце марта гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от ВСУ. По его словам, они станут эффективным и дешёвым средством поражения безэкипажных катеров.