Москва, 6 апреля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий свободный допуск провайдеров в многоквартирные дома и позволяющий жильцам самостоятельно выбирать интернет-оператора без решения двух третей собственников жилья. Документ 6 апреля опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

Владимир Смирнов/ТАСС

Нововведение предполагает введение единого механизма доступа операторов связи к необходимой инфраструктуре многоквартирных домов. Основанием для этого теперь является только индивидуальный договор с собственником квартиры. Доступ для провайдеров должен быть бесплатным, за исключением услуг по электроснабжению.

Документ предписывает правительству установить единый порядок размещения сетей связи в многоквартирных домах. Там, где сети проложили, операторам необходимо привести их в соответствии с новыми правилами в течение одного года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что нужно в течение десяти лет обеспечить доступ к высокоскоростному интернету почти на всей территории страны. На наращивание спутниковой группировки для этой цели выделят 116 млрд рублей, добавил президент.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ноябре 2023 года заявил, что страна заняла 55-е место в мировом рейтинге по высокоскоростному интернету. За 10 лет в России объём интернет-трафика вырос более чем в 11 раз.