Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Пострадавшие от стихии жители Орска получат единовременные выплаты по 20 тыс. рублей на каждого человека. Об этом 6 апреля на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Кирилл Лебедев/ТАСС

Он добавил, что в случае утраты имущества людям перечислят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на человека.

Глава региона добавил, что ситуация с подтоплением в городе сложная. Из-за этого в ближайшие дни жители не смогут вернуться в свои дома.

«Все службы работают по своим направлениям. Решаем вопрос о создании пунктов длительного пребывания», ― сообщил Паслер.

Губернатор заверил, что в этих пунктах жителей обеспечат всем необходимым.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба правительства региона ранее сообщила, что Паслер вдвое увеличил выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству.

На сегодня из зоны затопления эвакуировали порядка двух тысяч человек. Это те, кто выехал из затопленных районов самостоятельно, и вывезенные спасателями. На настоящий момент 320 человек, в том числе 85 детей, находятся в пунктах временного размещения.

В правительстве региона сообщили о гибели двух человек.

Дамба на реке Урал в Орске частично разрушилась вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды. По информации правительства, дамба разрушилась в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Уровень воды в реке Урал на четыре метра превысил отметку, на которую рассчитана дамба.

Специалисты приступили к ликвидации последствий.

По данным оперативных служб, на территории Оренбургской области подтопило почти 4,3 тысячи жилых домов, в их числе 2450 домов в Орске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и о халатности. В прокуратуре Оренбургской области сообщили, что частичное разрушение дамбы произошло из-за того, что она находится в ненадлежащем техническом состоянии, для устранения нарушений вовремя не принимали меры.