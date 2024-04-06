Москва, 6 апреля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 апреля подписал закон о запрете осуждённым за педофилию посещать места, предназначенные для детей. Нововведение дополнит закон об административном надзоре за освобождёнными из мест лишения свободы лицами.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В соответствии с изменением поднадзорному лицу с непогашенной или неснятой судимостью за соответствующее половое преступление в отношении несовершеннолетнего запретят покидать установленные пределы различных территорий.

«Выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур», — говорится в документе на сайте опубликования правовых актов.

Исключением из правила являются случаи, когда поднадзорный — родитель несовершеннолетнего или сопровождает его, в том числе для представления его интересов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года правительство предложило Госдуме запретить судимым за сексуальные преступления в отношении детей посещение территорий детских организаций, в частности, учреждений образования и отдыха. Кабмин предполагал, что запрет коснётся граждан с непогашенной или неснятой судимостью, при этом уже имеющийся в законе запрет на выезд за определённые территории сохранят. Инициатива основана на анализе правоприменительной практики, выявившем подобные проблемы.