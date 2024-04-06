Москва, 6 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Западные страны разрушили промышленность Украины, чтобы оторвать страну от России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Нина Зотина/РИА Новости

Как отметил экс-премьер, для эффективной работы промышленности любой страны необходимы недорогие энергоносители, производственные связи и рынки сбыта, и всё это Украина могла получить и получала у России.

«Именно поэтому с точки зрения развития экономики и промышленности альтернативы движению в Таможенный союз у Украины просто не было», — написал он.

По словам Азарова, Запад решил оторвать Украину от России очень жестоким для украинцев способом — с помощью деиндустриализации.

«Ведь если нет промышленности, то и зависимости от поставщика ресурса и потребителя продукции, то есть от России, нет», — пояснил бывший глава правительства.

Именно из-за этого после Евромайдана на Украине началось усиленное разрушение промышленности и переориентация экономики на переводы от трудовых мигрантов, сезонные доходы аграрного сектора и западные кредиты, уточнил он.

«Но и обещания сделать из Украины аграрную сверхдержаву на самом деле оказались очередной ложью. Потому что сначала французские, немецкие и польские лидеры обещают всестороннюю поддержку, а как доходит до дела, вставляют палки в колёса», — заметил Азаров.

По его мнению, это произошло из-за того, что земля на Украине гораздо плодороднее, чем в Европе, и даёт лучшие урожаи, так как страна применяла мало химии для её удобрения. При этом сейчас Украина движется по разрушительному пути, добавил экс-премьер.

«Сейчас на Украине никакой экономики практически нет. Она финансируется за счёт кредитов, грантов, за счет различных перечислений со стороны Запада. «Слуги народа» окончательно превратили Украину в сверхбедную страну. Незавидная судьба», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля американский экономист, профессор Ричард Вольф заявил, что просчёт Запада в желании использовать Киев в борьбе с Россией привёл к буквальному уничтожению Украины. По словам эксперта, Россию невозможно победить со всем вооружением США, Европы и даже Азии.

Обозреватель журнала American Conservative Джуд Руссо 22 марта написал, что экономика Украины рухнула ещё до начала специальной военной операции, а потому помощь США не приведёт Украину к светлому будущему. Он уточнил, что на этом фоне требования предоставить Киеву финансирование являются лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках.