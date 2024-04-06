Москва, 6 апреля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В парке на востоке Москвы обнаружили мёртвого младенца. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

«Шестого апреля 2024 года в парке на востоке Москвы найдено тело новорождённого ребенка в пакете», ―проинформировало ведомство в Telegram-канале.

Следователи начали проверку. Они осмотрели место происшествия, приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения, устанавливают очевидцев произошедшего.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», ― добавили в управлении.

По данным столичной прокуратуры, тело новорождённой девочки, завёрнутое в пакет, обнаружили в Кусковском лесопарке. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, тела сразу двух мёртвых младенцев нашли в Новой Москве с разницей в один день ― 18 и 19 марта. Их обнаружили работники во время очистительных работ в здании канализационно-насосной станции. Оба ребёнка ― девочки. У одного младенца на голове была рана в теменной области.

На мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском 6 марта обнаружили тело младенца. Новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка. По предварительным данным, причиной смерти младенца стало переохлаждение.