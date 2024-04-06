Москва, 6 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость. Им стал Константин Панфилов из Ярославля. На выставку он приехал с супругой Екатериной, сообщили в пресс-службе выставки.

Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — рассказал Константин Панфилов.

В качестве подарка Константин с супругой получили от «Дирекции выставки достижений «Россия» и госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Во время поездки они также ознакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией.

«Эта неделя для нас очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности выставки в том, что её делает вся Россия. Мы объединились всей страной и показываем, чем мы гордимся. Здесь царит атмосфера любви и гордости — она и привлекает людей», — заявила генеральный директор «Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, отметив, что скоро на выставке начнётся яркая весенне-летняя программа.

Для юбилейного посетителя проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят семье проживание, а также оплатят проезд из Ярославля.

«Поездка будет очень интересной», — пообещал генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

Он добавил, что 3 декабря 2024 года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на ледоколе «Ленин». Эта дата считается днём рождения атомного ледокольного флота. Супруги Памфиловы посетят это историческое судно и действующий ледокол. Им покажут системы управления, штаб морских операций, рассказал Зыбко.

Как сообщало ИА Регнум, выставку «Россия» организовали по указу президента Владимира Путина. Она проходит на территории ВДНХ с 4 ноября до 8 июля. На одной площадке удалось собрать важнейшие достижения страны. Всё время проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и партнеров. Так, 20 марта выставку-форум «Россия» посетил девятимиллионный гость. Им символично стал девятилетний Андрей Баторов, приехавший на ВДНХ вместе с родителями и младшей сестрой. 6 марта на выставке-форуме «Россия» наградили восьмимиллионного посетителя, которым стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени.

Выставку 22 февраля посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжского. Шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова из Москвы встретили на выставке 4 февраля. Пятимиллионный гость посетил экспозицию 17 января. Это была семилетняя жительница Катайска в Курганской области Полина Дмитриева. Четырёхмиллионной посетительницей стала Дарья Молодцова из Тулы, барнаулец Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем. Первыми юбилейными гостями форума стали Марат Сабитов из Казани и Светлана Сулейманова из Пензы.