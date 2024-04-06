Лондон, 6 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Родители заболевшей раком принцессы Уэльской Кейт Миддлтон влезли в многотысячные долги, сообщил The Times.

Кадр из видео

Кэрол и Майкл Фрэнсис Миддлтон открыли компанию по созданию праздничного инвентаря «Party Pieces» в 1987 году. Бизнес процветал, однако пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по доходам. Теперь компанию признали банкротами, а долг родителей принцессы Уэльской перед кредиторами составил $330 тысяч.

«Для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут помощи от детей», — говорится в сообщении.

Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, наследника британского престола, родилась в городе Рединг в английском графстве Беркшир. Её родители работали в авиакомпании British Airways, а потом основали свой бизнес по продаже товаров для вечеринок. Кейт окончила Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где и познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году. Её родители являются близкими членами королевской семьи и часто присутствуют на мероприятиях вместе с Кейт, Уильямом и их детьми.

С ноября 2023 года принцесса Уэльская перестала появляться на публике. Позднее появилась информация о том, что Кейт Миддлтон перенесла плановую хирургическую операцию на брюшной полости в одной из клиник в Лондоне. Первые кадры с ней появились в марте 2024 года. В видеообращении она заявила о прохождении курса профилактической химиотерапии. По словам Кейт, рак выявили послеоперационные тесты.

Тем не менее достоверных сообщений о том, что это за тип рака и на какой он стадии, нет. Данные медкарты герцогини даже пытались похитить. Предполагалось, в частности, что это может быть рак шейки матки, но эксперт по королевской семье Марк Рош со ссылкой на своих информаторов сообщил, что у Кейт Миддлтон был обнаружен рак толстой кишки.

Королева-консорт Камилла рассказала 29 марта, что добрые пожелания очень поддерживают принцессу Уэльскую.