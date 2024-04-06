Мурманск, 6 апреля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Арестованного за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александра Быданова оставили в больнице под охраной. Об этом сообщил 6 апреля главный врач врачебного учреждения.

Кадр из видео

«Состояние стабильное. Не готов сказать, сколько он пробудет в больнице. Он будет содержаться в одноместной палате под охраной», — сообщил журналистам главврач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879707" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В его практике выездное заседание суда проводилось в больнице впервые, но трудностей с организацией не возникло, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Его ударили ножом в живот. Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где успешно провели операцию. Пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина рассказала, что после нападения губернатор будет проходить лечение в регионе. Вечером 5 апреля его доставили в областную больницу в Мурманске.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и опубликовал видео с места преступления. Впоследствии дело о покушении по поручению председателя СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

На допросе 5 апреля Быданов рассказал, что на покушение его толкнуло чувство неприязни, хотя он лично не знаком с Чибисом. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый имеет судимость.

6 апреля он заявил, что сожалеет о нападении на губернатора и готов извиниться перед ним. Быданов заверил, что в момент преступления был трезв, но признался, что принимал лекарства, назначения которых не знает. Суд отправил Быданова под арест на два месяца. Его доставили на слушание на каталке — во время задержания он получил ранение в ногу.