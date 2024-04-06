Москва, 6 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Москва рассматривает атаку дрона-камикадзе на приднестровскую воинскую часть как провокацию, направленную на обострение ситуации вокруг региона. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают её опасные последствия», — приводятся её слова на сайте МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за угроз экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера.

В марте дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье. ЧП произошло на территории Тирасполя. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

В апреле беспилотник атаковал воинскую часть в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Повреждения в результате атаки получил автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту. Никто не пострадал. После удара дрона возбудили уголовное дело по статье о диверсии.