Лондон, 6 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Военный потенциал России увеличивается, в то время как западным странам приходится выискивать средства на оборонные расходы. Такое мнение 5 апреля высказал обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Льюис Пейдж.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В демократических странах Западной Европы мы — говоря прямо — настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону», — написал он.

По словам обозревателя, военный потенциал России увеличивается, однако западным странам, вероятно, не стоит создавать огромную индустрию производства боеприпасов для поддержки артиллерии ВСУ, потому что у киевских властей могут закончиться люди.

«Тогда, к сожалению, нам придётся сосредоточиться на собственной обороне», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля американское агентство Bloomberg написало, что Киев с союзниками проигрывают России по производству снарядов. По словам авторов публикации, российские военные выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ, что в два раза выше показателя на конец января.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос 2 апреля написал, что армия России быстро уничтожает поставленную Западом Киеву технику в зоне конфликта на Украине. По его словам, Киев осознаёт безысходность положения, однако не может ничего изменить, так как его западные союзники требуют продолжения боевых действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявлял, что поддержка Западом Украины приведёт только к истощению ресурсов и их вовлечённости в конфликт. Представитель Кремля подчеркнул, что эта позиция никак не поможет изменить ход событий.