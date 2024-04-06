Москва, 6 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции, за последние сутки отразили 12 контратак Вооружённых сил Украины, а также улучшили тактическое положение. Об этом сообщил 6 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — рассказал он.

Конашенков добавил, что российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили произведённые в США гаубицу М777 и САУ М109 Paladin, а также САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Основные бои шли возле населённых пунктов Новгородское, Новокалиново, Первомайское и Бердычи в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Конашенков доложил об освобождении российскими бойцами на авдеевском направлении села Водяное. За неделю ВСУ в этом районе потеряли свыше 1695 бойцов, 15 бронемашин, 23 автомобиля и 19 орудий.

Министр обороны Сергей Шойгу 2 апреля сообщил об освобождении российскими войсками с начала года 403 кв. км территории. В марте они выбили противника из населённых пунктов Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР и посёлка Мирное в Запорожской области.