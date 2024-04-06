Киев, 6 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Обстановка в зоне спецоперации для Вооружённых сил Украины остаётся сложной на всех участках фронта, но на трёх участках она стала катастрофической, сообщил 6 апреля в Telegram-канале главком украинской армии Александр Сырский.

IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press Александр Сырский и Владимир Зеленский

«Особенно сложная обстановка сложилась на бахмутском (авдеевском. — Прим. ИА Регнум) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал он.

По словам Сырского, самые ожесточённые бои идут в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное и Часов Яр. Там российские войска давят на украинскую оборону. Главком добавил, что российские военные стремятся выбить ВСУ на краснолиманском и херсонском направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что российские войска за неделю в зоне улучшили тактическое положение на донецком и южнодонецком направлениях. ВСУ за это время на двух направлениях потеряли более 2870 бойцов, 14 танков, 19 бронемашин, 51 артиллерийское орудие и 115 автомобилей.

Конашенков также сообщил 5 апреля об освобождении российскими войсками села Водяное на авдеевском направлении. Украинская армия за неделю в этом районе потеряла более 1965 военных, 15 бронемашин, 23 автомобиля и 19 артиллерийских орудий.