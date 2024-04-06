Оренбург, 6 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вдвое увеличил выплаты пострадавшим от паводка, сообщила пресс-служба правительства региона.

Кадр из видео

«Все пункты временного размещения должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», — заявили в правительстве региона.

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В частности, удвоят выплаты, положенные по указу о введении в регионе режима ЧС регионального характера от 4 апреля. Пострадавшие от паводка имеют право на единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека и 25 тыс. рублей за частично утраченное имущество первой необходимости, а также 50 тыс. рублей на человека в случае полной утраты имущества.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля МЧС России направило передовые отряды для борьбы с паводками в Оренбуржье. Вечером того же дня в Орске прорвало дамбу.

На следующий день уровень реки Урал вырос до 9,27 метра, что более чем на два метра превысило опасный показатель. В зоне подтопления оказались около 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек, эвакуировали свыше 4,2 тыс. человек, в ПВР доставили 427 человек.