В Приднестровье возбудили дело после атаки дрона на воинскую часть
В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки дрона на воинскую часть
Тирасполь, 6 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. В Приднестровье возбудили уголовное дело после атаки дрона-камикадзе на воинскую часть, сообщили 6 апреля в Следственном комитете непризнанной республики.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.277 УК ПМР (диверсия)», — говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно FPV-дрона.
Следователи назначили экспертизу взрывчатых веществ и следов взрыва. На исследование криминалистам направили все изъятые с места происшествия объекты. Силовики выясняют причастных к преступлению.
По данным СК ПМР, 5 апреля в результате атаки дрона произошёл взрыв в одной из войсковых частей в Рыбницком районе. Повреждение получил автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту. В результате атаки никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, расположенную в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью БПЛА стала радиолокационная станция.
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье 17 марта. ЧП произошло на территории одной из воинских частей Тирасполя. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар.
В конце февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью. В декларации по итогам съезда депутатов республики отмечалось, что республика столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера.