Тирасполь, 6 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. В Приднестровье возбудили уголовное дело после атаки дрона-камикадзе на воинскую часть, сообщили 6 апреля в Следственном комитете непризнанной республики.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.277 УК ПМР (диверсия)», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно FPV-дрона.

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Следователи назначили экспертизу взрывчатых веществ и следов взрыва. На исследование криминалистам направили все изъятые с места происшествия объекты. Силовики выясняют причастных к преступлению.

По данным СК ПМР, 5 апреля в результате атаки дрона произошёл взрыв в одной из войсковых частей в Рыбницком районе. Повреждение получил автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту. В результате атаки никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, расположенную в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью БПЛА стала радиолокационная станция.

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье 17 марта. ЧП произошло на территории одной из воинских частей Тирасполя. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

В конце февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью. В декларации по итогам съезда депутатов республики отмечалось, что республика столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера.