Москва, 6 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ сбил из винтовки украинский дрон типа «Баба-Яга», за что его наградили медалью «За отвагу». Об этом 6 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

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«На одном из полигонов, расположенных в тыловом районе специальной военной операции в Запорожской области, представитель командования гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии вручил снайперу с позывным Болт медаль «За отвагу», — проинформировали в военном ведомстве.

Уточняется, что снайпер во время выполнения боевой задачи у Вербового в Запорожской области заметил приближение к позициям российских десантников беспилотника ВСУ типа «Баба-Яга».

«Метким выстрелом из винтовки снайпер поразил дрон противника, и он загорелся, после второго выстрела беспилотник ВСУ рухнул на землю», — уточнили в Минобороны.

Смелыми и решительными действиями снайпер полка ВДВ сохранил жизни сослуживцам, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля стало известно, что раненый пулемётчик штурмового отряда российской 39-й отдельной гвардейской бригады мотострелков Родимир Максимов во время боестолкновений у Новомихайловки вместе с сослуживцами отразил несколько контратак украинской армии. Российский военный при этом лично уничтожил 27 бойцов ВСУ.

Ранее в этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что армия России зачистила лесополосу у окраин города Часов Яр и вышла к жилой застройке. Он уточнил, что в ходе зачистки российские войска уничтожили несколько сотен бойцов ВСУ, включая представителей элитных подразделений.