Москва, 6 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В сгоревшем в результате теракта «Крокус Сити Холле» проводят пожарную экспертизу, сообщили 6 апреля в пресс-службе Crocus Group.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Вопросами, связанными с проверкой здания на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет. Проводится пожарная экспертиза», — заявил «РИА Новости» представитель компании.

В Crocus Group добавили, что материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем стандартам качества. Следствию предоставили всю документацию, пояснили в пресс-службе.

Ранее, 6 апреля, в СМИ появилась информация о том, что часть автоматизированной системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле», которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала пожара. Представитель экстренных служб, беседуя с журналистами, отметил, что система пожаротушения в автоматическом режиме проинформировала диспетчера МЧС о возгорании и запустила оповещение в здании. При этом он не исключил, что мог не сработать сам датчик.

В правоохранительных органах также рассказали, что, по предварительной информации, стены «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами.

Как стало известно 1 апреля, следователи изъяли документы, касающиеся проверок противопожарного состояния здания «Крокус Сити Холла». Последняя проверка на объекте проводилась в 2019 году. В 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, а в июне 2023 года состоялся обязательный профилактический визит.

В Сети 4 апреля показали видеозапись последних пожарных проверок в «Крокусе». На кадрах в том числе запечатлена проверка от 22 марта. В этот день произошёл теракт.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, пострадали порядка 550 человек.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 11 подозреваемых, в том числе четверых непосредственных исполнителей: Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Саидакрами Рачабализоду (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Одиннадцатого фигуранта дела Шарипзоды Мухаммада Зоира суд арестовал 5 апреля.