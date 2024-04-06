Оренбург, 6 апреля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Уровень воды в Урале возле Оренбурга приближается к опасной отметке, сообщила 6 апреля администрация города в Telegram-канале.

Кирилл Лебедев/ТАСС

«По данным на 8 утра (10:00 мск) 6 апреля уровень воды составил 828 см. Опасной считается отметка в 930 см», — говорится в сообщении.

Администрация также предупредила о подтоплении оборудования, которое обеспечивает электроснабжение микрорайона Овчинный городок, из-за чего на ряде улиц ввели ограничения подачи электричества.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области 5 апреля из-за паводка прорвало насыпную дамбу в Орске. Власти города сообщили об угрозе подтопления в районе Старый город. Спасатели проводят эвакуацию, жителей также призывают перебраться в безопасные места, для их вывоза организовали автобусы.

6 апреля в Орске отключили подтопленные объекты энергетической инфраструктуры. Жителей призвали обесточить все электроприборы в зоне подтопления.

Telegram-канал «112» утром 6 апреля сообщил, что в Орске из-за сильного подъема уровня воды погибли четыре человека, из опасной зоны вывезли более 4 тыс. человек, в том числе 1 тыс. детей.