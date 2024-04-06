Кировск, Мурманская область, 6 апреля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов Александр Быданов 6 апреля заявил, что был трезв, когда совершал преступление.

Лев Федосеев/ТАСС

Он рассказал журналистам, что был на больничном из-за болей в спине. При этом он принимал лекарства, прописанные врачом.

«Я не знаю, доктор какие-то выписал, не знаю, что за лекарства», — сообщил он, добавив, что также был у стоматолога.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879682" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Напавший на губернатора Мурманской области сожалеет о содеянном

Он также рассказал, что пожалел о своём поступке и что готов просить прощения у губернатора, попавшего в реанимацию. По словам мужчины, голосов он не слышал, а нападение совершил из-за стечения обстоятельств.

По словам мужчины он чувствует себя хорошо, несмотря на боль в ноге. В суд его привезли на каталке, журналисты задали обвиняемому ряд вопросов.

Заседание проходит в суде городе Кировске в закрытом режиме. Жителя Апатитов обвинили в покушении на убийство (по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Нападение произошло вечером 4 апреля в Апатитах в ДК «Строитель», где Чибис встречался с жителями города. Злоумышленника задержали, при этом он получил ранение в ногу. Губернатора госпитализировали в больницу Апатитов в тяжёлом состоянии и прооперировали.

Когда он пришёл в себя, то сказал, что будет восстанавливаться. Он поблагодарил врачей, росгвардейцев, поймавших преступника, а также всех жителей страны, переживавших за него.