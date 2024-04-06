Варшава, 6 апреля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой. Как сообщило 6 апреля оперативное командование Вооружённых сил Польши, поводом для таких действий послужили «интенсивные» действия России на Украине в зоне проведения спецоперации.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — заявило командование в соцсети Х.

Военные добавили, что соблюдают все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства и мониторят ситуацию.

Также жителей страны предупредили, что полёты западных самолётов могут сопровождаться повышенным уровнем шума. Особенно это характерно для юго-восточной части Польши.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта авиацию Польши и союзных стран также поднимали в небо над республикой из-за якобы активности России в зоне СВО. Оперативное командование сообщило, что ночью наблюдалась «интенсивная активность» дальней авиации РФ, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины.

В оперативном командовании Вооружённых сил Польши 24 марта заявили, что воздушное пространство республики якобы нарушила одна из крылатых ракет, выпущенных ночью российскими ВВС. При этом в ведомстве не предоставили никаких подтверждений этим заявлениям.

7 февраля 2024 года польские истребители поднялись после объявления воздушной тревоги на Украине. Кроме того, Польша приводила в боевую готовность свою систему противоракетной и противовоздушной обороны.

Вооружённые силы Польши 2 января поднимали в небо две пары истребителей F-16 из-за замеченной «интенсивной деятельности» российской авиации.