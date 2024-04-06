Архангельск, 6 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Двухэтажный жилой дом в посёлке Боброво в Архангельской области в ночь на 6 марта полностью сгорел в результате пожара. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале

МЧС Архангельской области

«Сегодня ночью в посёлке Боброво Приморского муниципального округа произошёл крупный пожар, уничтоживший многоквартирный жилой дом», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 01:56 (совпадает с мск) и через несколько минут на место уже прибыли первые противопожарные подразделения. К этому времени один из подъездов полностью горел, пламя перекинулось на кровлю и огонь стал быстро распространяться по всему дому, из-за чего появилась угроза соседним постройкам.

Пожарным удалось спасти из огня трёх человек, которых передали медикам, а также предотвратить взрыв 50-литрового газового баллона.

«В 05:33 пожар локализован. Дом повреждён огнём по всей площади. Предполагается гибель одного человека», — отмечается в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 30 человек, задействовали восемь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в ангаре с легковоспламеняющейся жидкостью. Его площадь составила 1000 кв. метров. В работах по тушению принимали участие 68 человек и 23 единицы техники.

Позднее в этот же день пожар в ангаре с легковоспламеняющейся жидкостью в Ростове-на-Дону локализовали на площади 1000 кв. метров. Позднее 3 апреля возгорание полностью ликвидировали.