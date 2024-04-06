Кировск, Мурманская область, 6 апреля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Судебное заседание по мере пресечения в отношении подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса проводят в закрытом режиме. Об этом 6 апреля сообщил судья Александр Тимченко.

Лев Федосеев/ТАСС Избрание меры пресечения в Кировске напавшему на губернатора Мурманской области Чибиса

Александра Быданова на больничной койке привезли в палату, где ему огласят меру пресечения.

«Судом принято решение рассмотрения данного ходатайства в закрытом судебном заседании. На оглашение представителей СМИ будут приглашены», ― сказал судья.

Он попросил представителей прессы и общественности покинуть зал судебного заседания.

Так как раненный при задержании фигурант дела находится в больнице, Апатитский городской суд проводит выездное заседание в медучреждении.

Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали. Врачи оценили состояние губернатора как тяжёлое.

Ему провели операцию и 5 апреля глава региона пришёл в себя.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала, что после нападения губернатор будет проходить лечение в регионе. Вечером 5 апреля Чибиса доставили в областную больницу в Мурманске. После прибытия его положили в реанимацию.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель Александр Быданов Мужчина попытался скрыться, но его задержали росгвардейцы, один из бойцов применил табельное оружие. Подозреваемый получил ранение в ногу.

Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности. Кроме того, по данным СК, подозреваемого также привлекали к уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью. На допросе задержанный признался, что совершил нападение на губернатора из неприязни, хотя раньше с ним лично не был знаком.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и опубликовал видео с места преступления. Уголовное дело о покушении по поручению председателя СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

Подозреваемый заявил 6 апреля в суде, что готов принести извинения главе региона за свой поступок.