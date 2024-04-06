Грозный, 6 апреля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Три тысячи сотрудников частной военной компании «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат» вместе с командиром с позывным Ратибор, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Александр Река/ТАСС

«Министерство обороны уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения», — сообщил он в Telegram-канале.

Так, в ближайшее время решат все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач.

Кадыров также отметил, что Ратибор находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артиллерийского обстрела. Однако сейчас вместе с другими бойцами он готов вернуться в зону проведения специальной военной операции, теперь в составе «Ахмата». При этом решение о вхождении в состав спецназа «Ахмат» бывших бойцов ЧВК глава Чечни назвал стратегически важным шагом.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что цели и задачи спецоперации корректируют в соответствии с текущей ситуацией, но в целом носят фундаментальный характер.

В январе глава государства заявил, что СВО начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было. В этой связи Путин напомнил, что геополитический противник совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с Россией. Он также подчеркнул, что всё, что происходит в Донбассе, — это геноцид.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин 26 января 2024 года выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации.