Москва, 6 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Об этом 6 апреля сообщили в Министерстве обороны.

Кадр из видео

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря», — проинформировали в военном ведомстве.

Отмечается, что полёт продолжался в течение более 12 часов, ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил.

В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что полёты российской военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Российские ракетоносцы сопровождали истребители Су-35, полёт продолжался более пяти часов.

Ракетоносцы Ту-95МС 2 апреля провели полёт над нейтральными водами акватории Японского моря. Десятичасовой полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Бомбардировщики Ту-22МЗ и истребители МиГ-31 с комплексом «Кинжал» 12 марта выполнили полёты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Во время полёта экипажи МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.