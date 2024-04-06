Челябинск, 6 апреля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В четырёх районах и городском округе в Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за весеннего паводка. Об этом 6 апреля сообщило региональное министерство общественной безопасности в Telegram-канале.

МЧС России/ТАСС

«Режим ЧС введён на территории Кизильского, Нагайбакского районов, Троицкого городского округа», — проинформировало ведомство.

Отмечается, что на территории Коркинского, Чесменского, Карталинского, Троицкого и Уйского районов, а также в Миасском городском округе ввели режим повышенной готовности.

В Варнинском и Брединском районах Челябинской области 5 марта также ввели режим ЧС.

По информации местных властей, частные жилые дома и приусадебные участки подтопило в селе Варна и посёлке Новый Урал в Варненском районе, посёлке Бреды и Наследницкий в Брединском, Переселенческий и Остроленский в Нагайбакском, а также в Фершампенуазе, Михайловке, Уйском и Касселе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 марта мэр Орска Василий Козупица рассказал, что утром уровень реки Урал в Оренбургской области вырос до 9,27 метра, что более чем на два метра выше опасного значения. По его мнению, затопившая город из-за прорыва дамбы вода будет уходить в течение более полутора-двух недель.

Вечером 5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы, специалисты нашли на ней два частичных повреждения. При этом власти города заранее предупредили жителей об угрозе ЧП из-за паводковых вод.

Telegram-канал «112» 6 апреля сообщил, что количество жертв наводнения в Орске возросло до четырёх человек. Более четырёх тысяч человек, включая тысячу детей, эвакуировали из зоны подтопления в безопасные районы.