Донецк, 6 апреля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогли разгрузить машину с боеприпасами в районе Гуляйполя. Попытку выгрузки пресекли российские артиллеристы точным выстрелом. Об этом 6 апреля сообщил наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что боекомплект на гуляйпольское направление украинские военные привезли на грузовике «Газель».

«Получили координаты, посчитали установки, три минуты навелись, довели вторым снарядом прямо в цель, задача выполнена», ― рассказал военный в беседе с «РИА Новости».

Наводчик отметил, что его расчет ведет контрбатарейную борьбу, занимается вскрытием окопов и блиндажей, а также хранилищ боекомплекта.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля экипажи российских штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений украинской армии на северодонецком направлении. Для ударов использовали неуправляемые авиационные ракеты и после этого лётчики произвели противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки, а затем благополучно возвратились на аэродром вылета.

По информации передового авиационного наводчика, все назначенные цели удалось поразить, в ходе удара российские Су-25 уничтожили специальную технику и личный состав ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 6 апреля сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удары по военным объектам в Харькове, уничтожив в том числе склад боеприпасов. На нём хранились боеприпасы для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, используемых для обстрела территории Белгородской области.

При этом он подчеркнул, что местные власти пытались выдать прилёт по военным объектам за атаку по супермаркетам. В городе Никополе в Днепропетровской области в результате удара по району железнодорожного вокзала погибли украинские военнослужащие.