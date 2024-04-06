Киев, 6 апреля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в грубой форме потребовал от Запада усилить украинскую ПВО, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

«Совершенно неприемлемо, что так много стран мира всё еще думают <…> когда всё, что для этого нужно, — это несколько политических решений», — заявил он.

Зеленский также потребовал от Запада предоставить Украине больше зенитных систем, в частности Patriot. В этой связи глава киевского режима назвал «абсолютной необходимостью» усиление ПВО для Харькова и Сумской области. По его мнению, новая система противовоздушной обороны могла бы изменить ситуацию в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 апреля допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая поражение Киева. При этом генсек признал вероятность того, что альянс не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия.

В интервью изданию The Washington Post Зеленский заявлял, что без возобновления западной поддержки ВСУ будут вынуждены постоянно отступать. При этом The Standard предположило, что Украина может потерпеть поражение в конфликте уже к лету 2024 года.

Российские власти неоднократно отмечали, что Москва готова к мирному урегулированию ситуации на Украине, но при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, в частности признания новых территориальных реалий.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что речи о возвращении территорий на Западе уже не ведут. Там говорят о сохранении основного «территориального массива» Украины с перспективой включения в западный ареал влияния в усечённом виде.