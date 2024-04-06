Вашингтон, 6 апреля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Российское посольство в Вашингтоне направит ноту американским властям с требованием смягчить условия содержания россиянина Романа Селезнёва, отбывающего наказание в американской тюрьме по обвинению в кибермошенничестве. Об этом журналистам заявил посол России в США Анатолий Антонов после посещения россиянина в пенитенциарном учреждении.

Прокофьев Вячеслав/ТАСС Роман Селезнев

«Собираюсь сейчас, по возвращении в Вашингтон, направить ноту в Госдепартамент. Есть мысль обратиться к руководителю американских тюрем с тем, чтобы облегчить условия пребывания Романа в тюрьме», ― сказал дипломат.

Антонов рассказал, что условия содержания россиянина очень тяжёлые. Ему необходимо раз в два часа отмечаться у тюремных властей, причём иногда даже ночью. Однако, подчеркнул посол, эти требования ничем не обоснованы: у россиянина примерное поведение, никакого побега от не готовил.

«Первым делом надо просто освободить человека от того, чтобы он раз в два часа не отмечался… Это своего рода пытки в отношении россиянина», ― указал Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, Селезнёв отбывает тюремный срок в городе Батнере в штате Северная Каролина. В 2014 году его похитили спецслужбы США на Мальдивах, после чего гражданина России обвинили в кибермошенничестве и организации махинаций в интернете, повлекших убытки на 170 млн долларов. Селезнёва приговорили к 27-летнему тюремному сроку.

В апреле 2019 года американская сторона отказала в апелляции, поданной защитой Селезнёва, с целью отменить срок или хотя бы уменьшить его. Апелляционная инстанция установила, что суд, который раньше вынес решение в отношении россиянина, не ошибся и не допустил каких-то нарушений.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 5 апреля после посещения Селезнёва, отбывающего заключение в американской тюрьме в штате Северная Каролина, заявил, что Россия готова изучить предложения Соединённых Штатов Америки по обмену заключёнными, если такие поступят.

Ранее посол заявил, что россиянин сидит в американской тюрьме в очень жёстких условиях. По его словам, Селезнёва лишили нормального медобслуживания, он болеет, у него плохое питание. Кроме того, заключенного лишили возможности общения на русском языке, ему не дают работать и заставляют отмечаться дважды в день. Делать это нужно ежедневно с восьми утра до восьми вечера.