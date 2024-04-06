Киев, 6 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. В Киевской области частное предприятие в посёлке Макаров (Бучанский район) получило повреждение, сообщил 6 апреля украинский телеканал ТСН.

Matthias Rietschel/Global Look Press

Районные власти уточнили, что повреждение получили помещения предприятия. По данным телеканала, сработала система ПВО.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Киевской области. Ведомство неоднократно заявляло, что российские военные в ходе СВО наносят удары только по объектам, связанным с ВСУ, наёмниками, а также по энергетическим и транспортным узлам, используемым для снабжения украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 апреля во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Утром глава Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении в результате взрывов нескольких административных зданий. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесённых российскими военными ударах по объектам ВСУ, в том числе складам боеприпасов, в Харькове.