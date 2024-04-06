Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Свыше двух с половиной тысяч жилых домов подтопило в результате разлива паводковых вод на территории Оренбургской области. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

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«На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъёмом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов», — проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что также в зону подтопления попали 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населённых пунктах и девять садоводческих некоммерческих товариществ.

Эвакуировали 4208 человек, включая 1019 детей, из этого числа 427 человек, в том числе 132 ребенка, разместили в пунктах временного размещения.

«Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 голов сельскохозяйственных животных», — добавляется в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что уровень реки Урал в Оренбургской области к утру вырос до 9,27 метра, что более чем на два метра превышает опасный уровень. Он уточнил, что в некоторых районах уровень реки вырос на четыре метра за несколько часов.

Ранее в этот же день пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщила о формировании списков пострадавших из-за подтопления жителей Орска. Местные власти организовали выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу. Специалисты обнаружили на ней два частичных повреждения. Для восстановления объекта привлекли бригады строителей и технику. В зоне подтопления оказались более четырёх тысяч домов и свыше десяти тысяч человек. Из микрорайона Старый город начали эвакуировать жителей, также в Орске организовали шесть пунктов временного размещения.