Москва, 6 апреля, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Движение на Кольцевой линии метро Москвы от станции «Парк культуры» до «Белорусской» временно приостановили. Об этом 6 апреля сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

«На Кольцевой линии (5) нет движения от «Парка культуры» до «Белорусской», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами. Ранее дептранс сообщил о временно увеличенных интервалах движения поездов из-за человека на путях.

Позднее в департаменте заявили о восстановлении движения на Кольцевой линии Московского метрополитена.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении приостановили. Отмечалось, что это произошло из-за повреждения контактного провода.

Позднее в этот же день столичный дептранс сообщил о возобновлении движения на МЦД-1 через станцию Одинцово. После этого началось введение задержанных поездов в график.

В метро Москвы 2 марта движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Печатники» до «Чкаловской» приостановили. Это произошло из-за человека на пути.