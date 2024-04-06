Киев, 6 апреля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. В Киеве истинные планы Североатлантического альянса в отношении Украины, о которых заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, вызвали негодование. Киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу «Вышка» подчеркнул, что Киев так не договаривался.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине отвечают интересам НАТО в деле обеспечения собственной безопасности.

«Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!» — отметил Карасев.

Политолог указал, что Киев надеялся на полноценное членство в альянсе, который должен обеспечивать Украине безопасность и давать «надёжные и адекватные гарантии». А теперь выходит, что Украина должна защищать НАТО руками украинских военных, чтобы спасти альянс от России.

По его словам, Столтенберг фактически проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины, которой уготована роль сдерживающего фактора для «спокойной жизни» членов блока.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг 4 апреля на совместном подходе к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках планового заседания Совета Украина ― НАТО на уровне глав МИД заявил, что действия на Украине нужны для безопасности Североатлантического альянса. При этом, по его словам, поставки оружия Киеву ― это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность стран альянса.

Столтенберг 11 марта заявил, что капитуляция Киева не принесёт мира, призвав Запад усиливать Украину, чтобы показать, что Россия не получит того, чего желает, на поле боя. Также он призвал «сесть за стол переговоров» для обсуждения решения, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация.

Сенатор Алексей Пушков считает, что такие высказывание генерального секретаря НАТО об Украине знаменует собой сдвиг в стратегии Запада. По его словам, западные страны скептически оценивают перспективы военных действий для Киева. Сенатор добавил, что речи о возвращении территорий на Западе уже не ведут — задача-максимум отброшена. Он уточнил, что речь там идёт о сохранении основного «территориального массива» этой страны с перспективой включения в западный ареал влияния в усечённом виде.

Генсек НАТО 4 апреля допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая поражение Киева. Первый — НАТО сможет нарастить больше поддержки, и второй — альянс не наращивает поддержку, и тогда он может оказаться в ещё более опасной позиции. Столтенберг назвал сложной ситуацию на поле боя, отметив, что единственная возможность помочь Украине — иметь там сильные вооружённые силы. При этом Столтенберг признал вероятность того, что НАТО не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для противодействия России. Генсек добавил, что у альянса нет планов отправлять войска на Украину.