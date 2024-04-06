Мелитополь, 6 апреля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Атаки на Запорожскую АЭС со стороны украинской армии вызваны отчаянием главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил 6 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Andrei Solomonov/Global Look Press

«У Зеленского истерика, он в отчаянии — на фронте всё сыпется. Ему нужны хоть какие-то «перемоги» и актуализация происходящего», — рассказал Рогов агентству «РИА Новости».

Именно по этой причине глава киевского режима отдаёт приказы атаковать ЗАЭС. Он хочет путём ядерного терроризма вызвать в мире резонанс и привлечь к Киеву внимание широкой общественности на Западе, отметил Рогов. Так Зеленский рассчитывает «попасть в повестку и выклянчить очередные деньги».

Рогов подчеркнул, что такую политику Зеленского необходимо остановить, и призвал международное сообщество повлиять на Киев.

Как сообщало ИА Регнум, руководство ЗАЭС 5 апреля проинформировало об атаках ВСУ на грузовой порт и азотно-кислородную станцию. Атаки украинская армия осуществила с помощью боевых БПЛА. При этом повреждений критической инфраструктуры станция не получила. На станции указали на то, что атаки на ЗАЭС со стороны Киева участились.