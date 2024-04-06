Мехико, 6 апреля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Дипломатические отношения с Эквадором поручил немедленно приостановить главе МИД Мексики Алисии Барсене мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом глава Мексики написал 5 апреля на своей странице в соцсети Х.

Agencia de Noticias ANDES Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Алисия Барсена, наш министр иностранных дел, только что сообщила мне, что полиция Эквадора насильно вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны, который был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся», — сообщил Обрадор и назвал инцидент вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.

Обрадор добавил, что в связи с произошедшим он отдал поручение главе МИД Мексики выступить с заявлением и объявить о немедленной приостановке дипотношений с властями Эквадора.

Мексика 5 апреля согласилась дать бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу политическое убежище — до этого он находился там в статусе гостя, но Эквадор счел такой шаг незаконным. Глас пробыл пять лет в тюрьме по делу о взяточничестве и преступном сговоре и вышел на свободу в конце 2022 года. В декабре 2023 года его осудили на шесть лет по коррупционному делу, но Глас укрылся в мексиканской дипмиссии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Эквадора приняли решение объявить посла Мексики в республике Ракель Серур Смеке персоной нон грата из-за высказываний президента Мексики Лопеса Обрадора относительно ситуации в Эквадоре накануне выборов в 2023 году.

В МИД Эквадора подчеркнули, что страна всё ещё переживает траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио и считает заявления Обрадора «крайне неудачными».