Наступивший, 773-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением о поднятой в небо авиации Польши и союзных стран. Утверждается, что поводом послужила высокая активность дальней авиации ВС РФ на Украине. Оперативное командование польских ВС пояснило 6 апреля в соцсети гражданам, что именно с этим обстоятельством связан «повышенный уровень шума» — особенно в юго-восточной части республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Отмечается, что обеспечить безопасность польского воздушного пространства потребовалось в связи с интенсивной деятельностью ВКС РФ, наносящих ракетные удары по киевским объектам.

О том, что утром 6 апреля ВС России нанесли комбинированный удар ракетным вооружением морского и воздушного базирования, а также БПЛА «Герань» по объектам противника в Киевской, Хмельницкой и Запорожской областях, информируют военкоры в Telegram-каналах. О том, что в результате взрывов в ночь на 6 апреля в Харькове поврежден ряд административных зданий, отмечал мэр Игорь Терехов.

Тем временем 10 реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

По предварительной информации, пострадавших нет, известил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения получили 12 многоквартирных домов — в 18 квартирах выбиты стёкла. Посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4. Кроме того, повреждены кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия и три автомобиля.

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