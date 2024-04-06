Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Уровень реки Урал в Оренбургской области к утру 6 апреля составил 9,27 метра, что более чем на два метра выше опасного уровня. Об этом в беседе с журналистами сообщил мэр Орска Василий Козупица.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Уровень реки Урал в этом году был выше среднего и даже превышал опасный уровень в семь метров. А сегодня на утро уровень воды — 9,27 метра и растёт до сих пор. На два с лишним метра выше опасного уровня», — указал он.

Козупица отметил, что в некоторых районах Оренбургской области уровень реки только за несколько часов повысился на четыре метра.

По оценкам мэра, вода, затопившая часть Орска из-за прорыва дамбы, будет уходить в течение более полутора-двух недель. Василий Козупица также добавил, что на данный момент ситуация с подтоплением части города развивается в худшую сторону.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл в пятницу вечером, 5 апреля. При этом власти города заранее предупредили жителей об угрозе ЧП из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек.

По данным МЧС России, на данный момент подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах микрорайона Старый город в Орске. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств, участвующих в эвакуации жителей и ликвидации последствий подтопления. В пунктах временного размещения в Орске находятся 235 человек, в том числе 73 ребёнка.