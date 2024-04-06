Белгород, 6 апреля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах после воздушной атаки, которую попытались совершить ВСУ в Белгороде, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Он подтвердил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили на подлёте к городу 10 воздушных целей. Ранее Минобороны РФ проинформировало, что речь идёт о снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса «Луч» и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По данным губернатора, никто не пострадал. Кроме того, в Белгородском районе сгорел частный дом в поселке Дубовое, а в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна. Также пробило кровлю ещё одного частного дома.

В посёлке Майский Белгородского района повредило кровлю в одном частном домовладении. Помимо этого, оказались посечены кровли двух частных домов в селе Никольское, а в селе Таврово пробило кровлю и выбило окна в одном частном доме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Она длилась около одного часа.

ВСУ также обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела этого населённого пункта получили повреждения два частных жилых дома и хозяйственная постройка. В Вязовом также повредило линию электроснабжения.